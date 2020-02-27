البرلمان العربي يشيد بإجراءات المملكة لمنع انتشار كورونا

ثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بإجراءات المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد"، حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أراضيها، في ضوء تطورات انتشار "فيروس كورونا المستجد" وظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية والإسلامية، ووصول عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى (81) ألف حالة توفي منها (2769) حالة وفقاً لآخر بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية.





وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره العالي ودعمه للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والإجراءات الاستباقية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المعتمرين والزوار، وتطبيقها أعلى المعايير الاحترازية انطلاقاً من حرصها الشديد المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار القاصدين زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، تماشياً مع المعايير الدولية ودعماً لجهود الدول والمنظمات الدولية وعلى وجه الخصوص جهود منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس والقضاء عليه.





وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الخدمات والأعمال الجليلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، والعناية بعمارة الحرمين الشريفين وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة خدمةً لضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة من كافة بقاع العالم.