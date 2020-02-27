عرض أول لـ "kong: Skull Island " على MBC2 في هذا الموعد



ويحتوي الفيلم على مشاهد خيالية مثيرة، ومشاهد فانتازي مختارة بعناية شديدة، والتي لاقت استحسان الجمهور عندما عرض الفيلم في السينمات العالمية.



تعرض فضائية MBC 2 على شاشتها الفيلم الجديد ""Kong: Skull Island، عرض أول الإثنين المقبل الموافق 2 مارس، الـ 11 مساء بتوقيت السعودية، الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.ويأتي الفيلم من بطولة "توم هيدلستون" بدور الكابتن جيمس، "بري لارسون" بدور المصورة الصحفية "توبي كيبيل"، صموئيل جاكسون بدور رائد في الجيش الأميركي، بجانب العديد من الفنانين، سيناريو "دان جيلوري"، و"ماكس بورنستين"، وإخراج "جوردان فوجت روبرت".وتدور أحداث الفيلم حول الحروب وحب السيطرة والرغبة في الاستكشاف والبحث عن المجهول، التي تقود ابطال الفيلم في اسكتشاف جزيرة الجمجمة، التي تحوي القصة الكاملة للقرد العملاق، ليواجه الابطال الكثير من الخوف والرعب والمغامرات.