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كفر الشيخ إبراهيم يهزم تلا بدورة ترقي المنوفية

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:13 م
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بوابة الفجر
مصطفي الجندي
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نجح فريق كفر الشيخ إبراهيم بقيادة هشام عبدالمنعم في حصد بطاقة التأهل الأولي لدورة الترقي المؤهلة للقسم الثالث، بعد تحقيق فوز ثمين علي نادي تلا الذي يقوده مبروك شكر فنيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم بدورة ترقي القسم الرابع "قبل النهائي" بمنطقة المنوفية، والتي أقيمت عصر اليوم علي ملعب ميت خاقان.

خاض تلا اللقاء بتشكيل ضم أسامة الرفاعي، عثمان شقدف، مسلم الكوت، أحمد عادل عبد المنعم، محمود شرف فلافيو، شعبان بلوز، أحمد ثابت، أيمن سكر، محمود عبد الحفيظ، محمد فودة، شعبان الكوت.

البدلاء : هاني نصار، محمد مبروك، محمد جمال، كريم جمال، محمود النفيلي، محمد الجمل.

ومثل فريق كفر الشيخ ابراهيم اللقاء بتشكيل يضم،  وليد صبحي، أحمد بلال، أحمد حسني، عبيدو، محمد الصعيدي، عبد الله طاهر، وسيم شعلان، شريف مصطفى، محمد خيري، أحمد جلال، محمد يوسف.

البدلاء : عطوة عزت، محمد خيري روته، أحمد سمير، محمد حلمي، عبد الرحمن صبحي، محمد عماد، عبده فارس.

وأدار اللقاء الحكم محمد مجدي، عاونه محمد عبد العظيم، والسيد حسن.

انتهي اللقاء بفوز كفر الشيخ ابراهيم بهدفين مقابل هدف، شهد الشوط الأول في الدقيقة 10 إضاعة فريق كفر الشيخ ابراهيم هدف مؤكد عن طريق محمد يوسف، من إنفراد بالحارس، ليضع الكرة بجوار القائم، وفي الدقيقة 17 تصويبة لتلا من محمود عبدالحفيظ فوق العارضة.

ونجح محمد يوسف في إحراز هدف التقدم الدقيقة 21، وحصل عبدالله طاهر علي إنذار في الدقيقة 22 لنزوله الملعب للإحتفال بالهدف، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق كفر الشيخ ابراهيم بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني أجري تلا تبديل بالدقيقة 55، بنزول محمود النفيلي وخروج أحمد ثابت، وحصل محمد خيري لاعب كفر الشيخ ابراهيم علي انذار في الدقيقة 16، للتدخل العنيف مع الخصم.

وفي الدقيقة 20 سقط وليد صبحي حارس فريق كفر الشيخ ابراهيم، وتوقف اللعب لمدة 6 دقائق للعلاج.

وأضاف محمد يوسف الهدف الثاني لفريق كفر الشيخ ابراهيم بالدقيقة 31 من تصويبة جانبية متقنة سكننت المرمي.

وفي الدقيقة 35 شهدت اشتباكات بين اللاعبين، ليخرج محمد مجدي حكم اللقاء انذارين للاعبين تلا البدلاء "محمد جمال"، و "محمد الجمل".

وفي الدقيقة 35 اجري تلا التبديل الثالث، محمد فوزي بديلا عن أيمن سكر.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي نجح كريم جمال لاعب تلا في تقليص الفارق بإحرازه هدف من ضربة رأس أمام المرمي.

وأضاع محمد فودة فرصة مؤكدة كاد أن يخطف بها فريق تلا هدف التعادل في الدقيقة 95.

لينتهي اللقاء بفوز كفر الشيخ ابراهيم بهدفين مقابل هدف، لينتظر الفائز من المواجهة غدا بين نادي قويسنا ونادي منوف.

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