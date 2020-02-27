أسعار النفط تواصل الإنهيار خلال تعاملات اليوم

واصلت أسعار النفط الإنهيار خلال تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أدني مستوي في 14 شهراً وسط توقعات بتراجع الطلب على الخام مع انتشار فيروس "كورونا".









وتوقع "ستاندرد آند بورز" جلوبال بلاتس" استمرار انخفاض أسعار النفط في الشهرين المقبل حتى إذا قامت أوبك بخفض إضافي لإنتاج الخام بنحو 600 ألف برميل يومياً.





وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 500 ألف برميل تقريباً لكن بأقل من التقديرات.





وتراجع سعر العقود الأجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 4.5 بالمائة ليسجل مستوى 46.53 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر لعام 2018.





وانخفض سعر العقود الأجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 3.8 بالمائة ليهبط إلى مستوى 51.40 دولار للبرميل.