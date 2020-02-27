Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار النفط تواصل الإنهيار خلال تعاملات اليوم

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:08 م
Advertisements
أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
Advertisements
واصلت أسعار النفط الإنهيار خلال تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أدني مستوي في  14 شهراً وسط توقعات بتراجع الطلب على الخام مع انتشار فيروس "كورونا".


وتوقع "ستاندرد آند بورز" جلوبال بلاتس" استمرار انخفاض أسعار النفط في الشهرين المقبل حتى إذا قامت أوبك بخفض إضافي لإنتاج الخام بنحو 600 ألف برميل يومياً.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية  بمقدار 500 ألف برميل تقريباً لكن بأقل من التقديرات.

وتراجع سعر العقود الأجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 4.5 بالمائة ليسجل مستوى 46.53 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر لعام 2018.

وانخفض سعر العقود الأجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 3.8 بالمائة ليهبط إلى مستوى 51.40 دولار للبرميل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا خام نايمكس خام برنت أسعار النفط

أخبار تهمك

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

منذ حوالي 5 ساعات

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد: ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 19 ساعة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 20 ساعة

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

شريف إكرامي يوقع لبيراميدز.. الصقر يؤكد والحارس ووالده يردان

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

3 % تراجع فى أسعار النفط بعد ارتفاع المخزون الأمريكى

أسعار النفط تتراجع مسجلة مكاسب أسبوعية

النفط يسجل أعلي مستوي في 4 أشهر عند تسوية التعاملات

أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة اليوم الجمعة

أسعار النفط تتراجع خلال التعاملات اليوم الأربعاء.. وخام "برنت" يلامس مستوي 63 دولار

أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء.. و"برنت" يعود لمستوي 62 دولار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 ص

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

11:22 ص

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status