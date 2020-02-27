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"الإفتاء المصرية" عن قرار وقف العمرة.. يتفق مع أحكام الشريعة

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:59 م
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بوابة الفجر
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صرحت دار الافتاء المصرية، اليوم الخميس، بأن قرار السلطات السعودية بوقف العمرة يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين.

وذكرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بفيسيوك، إن قرار سلطات المملكة بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن.

وأكدت دار الافتاء المصرية، أنها تؤيد وتدعم بكل قوة مواقف المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية، وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدؤوب للحفاظ على أرواح المعتمرين وضيوف الرحمن.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، ذكرت مساء أمس الأربعاء، أنه بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة وانتشاره، قررت حكومة المملكة تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت أنه سيتم أيضًا تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

كما قررت تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

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وقف فيروس كورونا العمرة الشرعية السلطات السعوديه الرى الافتاء المصرية

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