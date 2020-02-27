أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 27/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || أردوغان يعلن مقتل 3 جنود أتراك في إدلب

قالت إيران، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 26 وأن العدد الإجمالي للمصابين الآن 245، وهو أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الفيروس خارج الصين، وفقًا لما اوردته "رويترز".

أعلن الرئيس التريك رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مقتل 3 جنود أتراك في محافظة إدلب السورية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.







