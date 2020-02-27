Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:05 م
Advertisements
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
Advertisements

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 27/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إلغاء صلاة الجمعة في طهران بسبب فيروس "كورونا"

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
قالت إيران، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 26 وأن العدد الإجمالي للمصابين الآن 245، وهو أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الفيروس خارج الصين، وفقًا لما اوردته "رويترز".


آخر الأخبار العاجلة في العالم || أردوغان يعلن مقتل 3 جنود أتراك في إدلب
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلن الرئيس التريك رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مقتل 3 جنود أتراك في محافظة إدلب السورية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصحة العالمية: نواجه مرحلة حاسمة في ما يتعلق بتفشي "كورونا"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
قال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مساء اليوم الخميس، إننا "نواجه مرحلة حاسمة في ما يتعلق بتفشي فيروس كورونا الجديد"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل 3 جنود اتراك فيروس كورونا بوابة الفجر الغاء صلاة الجمعة في طهران الصحة العالمية أردوغان

أخبار تهمك

الأرصاد: ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

شريف إكرامي يوقع لبيراميدز.. الصقر يؤكد والحارس ووالده يردان

منذ ساعتين و 41 دقيقة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 7 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 10 ساعات

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 16 ساعة

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 21 ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 ص

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

11:22 ص

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status