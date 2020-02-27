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مفيش حاجة اسمها "أنا بنت عمرو دياب".. نصيحة شيرين رضا لنجلتها

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:41 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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قالت الفنانة شيرين رضا إنها دائمًا ماتنصح نجلتها نور بمجموعة من النصائح الذهبية وأولها ألا تعتمد على كونها نجلة الهضبة عمرو دياب.

وأضافت شيرين في لقاء لها عبر برنامج Be My guest قائلة: مفيش حاجة إسمها أنا بنت عمرو دياب أعمل اللي أنا عوزاه، وتابعت شرين رضا حديثها وقالت: أنا بنتي لازم تشتغل وتاخد بالها من نفسها.

كما أثارت شيرين حالة من الجدل بعدما صرحت بأنها لاتريد الزواج ولا تبحث عن أي علاقة في حياتها، وقالت "عندي علاقات كتير أوي في حياتي، ودي كفاية بالنسبالي، مش عاوزة واحد يجي ينام جمبي في السرير ويبقى اسمه جوزي".

جدير بالذكر أم برنامج be my guest يعرض كل يوم خميس الساعه 9 مساء علي قناة lbc بينما يعرض يوم الجمعة فى الـ 7 مساء على روتانا موسيقي و السبت فى الـ 8 مساء على روتانا سينما.



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