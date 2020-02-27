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الوفد: أردوغان يبحث عن مخرج لازمة أنقرة الداخلية

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:03 م
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ياسر قورة
ياسر قورة
عبداللطيف هيبة
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قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن ما يفعله الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى منطقة شرق البحر المتوسط يمثل انتهاكات ضخمة ضد القانون الدولى، متوقعًا أن تتخذ قريبًا دول الاتحاد الأوروبى إجراءات عقابية ضد تركيا، خاصة وأن هذه الدول ترفض التنقيب عن الغاز فى الشرق المتوسط وترى أنه عمل عدوانى فى حق قبرص.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن دول الاتحاد الأوروبى من المقرر أن تفرض عقوبات ضد تركيا حال لم تتوقف أنقرة عن ممارساتها غير القانونية فى منطقة شرق المتوسط، وتنتهى من تلك العمليات العدوانية خاصة فى ظل شكاوى قبرص من تعدى تركيا على حدودها المائية، مؤكدا أن الرئيس التركى يجر بلاده لعواقب وكوارث لا داعى لها وهناك العديد من الممارسات الداخلية القمعية التى تتم الآن، سواء حرية الرأى، التعذيب، فرض مزيد من الضرائب.

وأشار قورة، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت فصل العديد من العاملين فى مختلف المؤسسات الحكومية التركية، بالإضافة إلى أن الأسعار تشهد ارتفاع كبير، وهناك أزمة اقتصادية تمر بها أنقرة، فعلى سبيل المثال تقرر رفع رسوم الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية، كما تم رفع أسعار البنزين على خلفية زيادة سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، وهذا كله يؤكد ان الرئيس التركى لديه مطامع خارجية لتغطية العجز الداخلى والأزمة الاقتصادية الداخلية.
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الكلمات المفتاحية

عقوبات تركيا الوفد اردوغان

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