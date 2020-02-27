أحمد أمين يروج لبرنامج "أمين وشركاه" عبر 'إنستجرام'

نشر الفنان أحمد أمين صورة جديدة له مفاجئا جمهوره بموعد عرض برنامج "أمين وشركاه" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتب "أمين" على هذه الصورة قائلا: برنامج أمين وشركاه يوم 29 فبراير الساعة 11 على قناة "On T.v"، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: وأخيرا، منتظرين وبشدة جدا.وفي سياق أخر قدم "أمين" العديد من الأعمال الفنية منها حاضر مع المتهم، القبطان عزوز، الوصية، نادي الرجال السري، بدل الحدوتة تلاتة، الكنز، البلاتوه، مسرحيات أمين وشركاه.وحصل "أمين" على عدة جوائز منها جائزة أفضل برنامج "البلاتوه"، وجائزة أفضل برنامج كوميدي "مهرجان الفضائيات العربية".