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محمد محيي يشوق جمهوره بالإعلان الترويجي لـ"سهرانين"

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:24 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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أطلق النجم محمد محيي منذ قليل، التليلر الأول لأغتيته الجديدة باسم "سهرانين" عبر منصات التواصل الاجتماعي من ألبومه المنتظر "بتاع زمان".


وحدد محيي طرح الأغنية بالكامل من ألبومه الجديد يوم الأحد القادم، وينتظر ردود الأفعال عليها نظرا لبعده عن الجمهور منذ فترة طويلة.

واستقبل جمهور محيي نبأ عودته من جديد بعد غياب طويل عن جمهوره بترحاب واسع بعد أن أطلق بوستر تشويقي من ألبومه الجديد.

الأغنية الجديدة من كلمات نور حمدي وألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي والMix لمحمود عزت والـMaster لأمير محروس.

ويتعاون محيي مع عدد كبير من نجوم وصناع الموسيقى في ألبومه الجديد الذي يعد مفاجأة لجمهوره من حيث التنوع والاختلاف في الأغنيات.
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