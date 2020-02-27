جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 2 2020.. مشاهدة مباراة النصر ضد الأهلي

الفجر الرياضي"

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "إياب دور الـ32"



جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ20"







جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 27 / 2 / 2020، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج في الدوري الأوروبي، والنصر ضد الأهلي في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.ويعرض لكم "جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.الإنتر ضد لودوجوريتس تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.أرسنال ضد أولمبياكوس تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.التعاون ضد الهلال، تقام المباراة في تمام 5:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.النصر ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام 7:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.