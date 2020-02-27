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متحدث نادي قضاة مصر ناعيًا مبارك: قائد وزعيم قدم لوطنه الكثير

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:54 م
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مبارك
مبارك
رقية جمال
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نعى المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا: "نعزي مصر بأكملها، داعيًا الله أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

وأضاف "ألسيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر في القلب" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن نادي قضاة مصر أصدر بيانًا ينعي فيه ببالغ الحزن قائد وزعيم قدم لوطنه الكثير، فالرئيس الأسبق مبارك، له تاريخ عسكري طويل ومشرف، وهو احد أبناء القوات المسلحة وقائد من قادة نصر أكتوبر العظيم الذي اعاد لمصر والامة العربية العزة والكرامة.

وتابع المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، أن قضاة مصر لن ينسوا لـ مبارك أنه اجل القضاء وقدره بإصداره قانون رقم 35 لسنة 1985 بإعادة مجلس القضاء الأعلى انتصارًا لاستقلال القضاء، وهو أول رئيس احتفل بعيد القضاء.

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الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك نادي قضاة مصر القوات المسلحة

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