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برفقة أبنائها.. هكذا أطلت ريهام أيمن على جمهورها عبر "إنستجرام"

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:21 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "أيمن" في هذه الصور برفقة أبنائها، مرتدية بنطال من الجينز وبلوفر من اللون الكاشمير مع إرتدائها نظارة شمسية.

وكتبت "أيمن" على هذه الصور قائلة: يوم خميس سعيد ليكم، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: قمراية، ربنا يخليهملك يارب ويباركلك فيهم وتشوفيهم أحلى عرايس.

وفي سياق أخر تزوجت "أيمن" من الفنان شريف رمزي عام 2015 وأنجبت طفلين.


و قدمت ''أيمن'' العديد من الأعمال الفنية منها المواطنX، صرخة نملة، العراف، قلب الأسد، حكايات بنات، خرم إبرة، حبيب الروح، محمود المصري، موجة حارة.

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