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الصحة العمانية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:38 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
حلمي رمضان
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، مساء اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لحالة مرتبطة بالسفر إلى إيران، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السلطنة.

واعلنت سلطنة عمان، في وقت سابق، تسجيل أول إصابتين بالفيروس لمواطنتين عمانيتين كانتا قد رجعا مؤخرًا من إيران، تم التأكيد على أنهم في حالة مستقرة حاليًا، وفقًا لوزارة الصحة العمانية.

وقالت الصحة العمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "المواطنتين المصابتين في حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وتطلب من الجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي لكل المسافرين القادمين من الدول، التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس"، ونصحت بـ "تجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات الإصابة إلا للضرورة القصوى".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس عمان الصحة العمانية

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