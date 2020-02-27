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الملك سلمان والرئيس الجزائري يبحثان تعزيز العلاقات

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:34 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، خلال جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الوزير المرافق، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالعزيز إبراهيم العميريني.

كما حضرها من الجانب الجزائري، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق.


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الكلمات المفتاحية

تعزيز الملك سلمان العلاقات الرى الرئيس الجزائري

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