Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. لبنان تسجل ثالث إصابة بفيروس "كورونا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:32 م
Advertisements
علم لبنان
علم لبنان
الفجر
Advertisements

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الخميس، تسجيل حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا في لبنان وتعود الإصابة إلى شخص إيراني.

وكانت السلطات اللبنانية، قد أعلنت يوم السبت الماضي، توقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المتأثرة بفيروس "كورونا" في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى.

كما أعلنت منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات بالفيروس.

وأكدت السلطات اللبنانية، يوم الجمعة الماضي، على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لامرأة عمرها 45 عامًا، وصلت من إيران، وقد تم وضعها في الحجر الصحي بمستشفى في بيروت.

وقال وزير الصحة حمد حسن: "إضافة لتلك السيدة، هناك حالتان مشتبه بهما، ونحن نقوم بالإجراءات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة المختصة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان كورونا فيروس كورونا فيروس

أخبار تهمك

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 6 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يُخطر الأهلي رسميا بمبارياته في شهر مارس المقبل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 20 ساعة

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 13 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

خطة ريال مدريد لخطف محمد صلاح

منذ ساعة و 11 دقيقة

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

منذ حوالي 4 ساعات

شريف إكرامي يوقع لبيراميدز.. الصقر يؤكد والحارس ووالده يردان

منذ أقل من ساعتين

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

بريطانيا تعلن عن إصابة ثالثة مؤكدة بفيروس كورونا

الصحة اللبنانية: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

آخر التطورات وأبرز الحقائق بشأن فيروس "كورونا"

عاجل.. لبنان تعلن منع المواطنين من السفر للمناطق التي سجلت إصابات بـ"كورونا"

لبنان يخفض الرحلات الجوية من وإلى البلدان المصابة بفيروس كورونا

كورونا يغزو دول جديدة وسقوط وفيات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

11:58 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

11:22 ص

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

02:32 م

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

03:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status