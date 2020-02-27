مفاجآت في تشكيلة الهلال الرسمية أمام التعاون بالدوري السعودي

أعلن رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه التعاون في الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة تصدره للمسابقة التي يحتل صدارتها برصيد ٤٤ نقطة، بفارق ٣ نقاط عن ملاحقه النصر.

تشكيل الهلال جاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى : عبد الله المعيوف

خط الدفاع : محمد البريك - جان هيونج سون - محمد جعفلي - عبد الله العليان

خط الوسط : محمد كنو - سلمان الفرج - سالم الدوسري - كارلوس أدواردو - أندري كاريلو

خط الهجوم : صالح الشهري.

البدلاء :-

محمد الواكد - علي آل البليهي - أمير كردي - ناصر الدوسري - نواف العابد - سيباستيان جيوفينكو - عمر خربين - بافيتمبي جوميز.