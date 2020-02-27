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إلغاء صلاة الجمعة في طهران بسبب فيروس "كورونا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:56 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
ترجمة: منار طارق
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قالت إيران، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 26 وأن العدد الإجمالي للمصابين الآن 245، وهو أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الفيروس خارج الصين، وفقًا لما اوردته "رويترز".

دفع التفشي السلطات إلى إلغاء صلاة الجمعة في طهران، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي في وقت لاحق، في حين ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيران منعت المواطنين الصينيين من دخول البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إلى التلفزيون الحكومي "خلال الـ 24 ساعة الماضية، كانت لدينا 106 (حالات جديدة) مؤكدة... ووصل عدد القتلى إلى 26"، ودعا الإيرانيين إلى تجنب "الرحلات غير الضرورية داخل البلاد".

وأضاف جهانبور: أن هناك خططا لفرض بعض القيود على المواقع الشيعية المقدسة وإلغاء بعض الخطب يوم الجمعة، وهو اليوم التقليدي للجمهورية الإسلامية.

وتابع "لكنه يحتاج إلى موافقة الرئيس قبل تنفيذه"، مضيفًا أن مئات من المشتبه في إصابتهم بالفيروس قد شفوا وخرجوا من المستشفى.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه سيتم تسليم "حوالي 20 ألف مجموعة اختبار لفيروس كورونا وبعض المواد الأخرى" إلى إيران يوم الجمعة من الصين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، "ستقوم طائرة ماهان الجوية بنقل هذه الشحنة، التي أعدها الهلال الأحمر الصيني، إلى إيران".

وقد أوضحت السلطات، بما في ذلك الرئيس حسن روحاني، يوم الأربعاء إن إيران ليست لديها خطط لفرض حجر صحي على "المدن والمناطق" على الرغم من الارتفاع الحاد في الأعداد في وقت قصير.

أعلن المسؤولون عن أول حالة وفاة وإصابة في إيران بسبب فيروس كورونا في الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قال جاهانبور أن الحكومة قد مددت إغلاق دور السينما وحظر مؤقت على الأحداث والمؤتمرات الثقافية لمدة أسبوع آخر.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الغاء صلاة الجمعة في طهران

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