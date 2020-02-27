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ياسمين صبري تستعرض إطلالتها عبر "إنستجرام"

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:58 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة ياسمين صبري، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في هذه الصور مرتدية بلوفر من اللون الرصاصي الغامق مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة، ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

ولم تكتب "صبري'' على هذه الصور سوى ايموشن قلب فقط، وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "جميلة ماشاءالله بموت فيكي".

وفي سياق أخر قدمت "صبري" العديد من الأعمال الفنية منها ليلة هنا وسرور، جحيم في الهند، الديزل، جبل الحلال، خطوات الشيطان، ذهاب وعودة، الأسطورة، الحصان الأسود، حكايتي.


وتدور أحداث مسلسل "حكايتي"، حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمامها، وتدخل في خلافات مع عائلتها و تسافر من الصعيد .


وشارك في بطولة مسلسل "حكايتي"، كلٍ من ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، وفاء عامر، أحمد حاتم، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، جمال عبدالناصر، إدوارد، إسلام جمال، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

 
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