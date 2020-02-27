الصحة العالمية: نواجه مرحلة حاسمة في ما يتعلق بتفشي "كورونا"

قال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مساء اليوم الخميس، إننا "نواجه مرحلة حاسمة في ما يتعلق بتفشي فيروس كورونا الجديد"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلنت الصحة العالمية، يوم أمس الأربعاء، تسجيل 80980 إصابة بالفيروس في 33 دولة حول العالم، وأن المرض أصاب 13 دولة أوروبية، وأن 96,5% من الإصابات مسجلة في الصين.





وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن استخدام عبارة "وباء عالمي" دون مبالاة لوصف فيروس "كورونا" قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة، متابعاً أن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، "وهذا أمر غير صحيح".





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن ظهور الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس الجديد في مدينة ووهان، ومنذ ذلك الوقت انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وأعلنت المنظمة "حالة طوارئ صحية" ذات بعد دولي.