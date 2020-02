أديل: وبرحمة بابا وحياة تاجكم قولولي الحقيقة مين طلع أحلى؟

View this post on Instagram

ما حدا احلى من حدا بس انا بعكس غيري بروح بصرعات الموضة للاخر واعتمدت الاكسسوارات اللي اقترحتها لصولا. وبرحمة بابا وحياة تاجكم قولولي الحقيقة: مين طلع احلى؟ كنت عم فكّر زيد ريش بس حبّيت ضل ضمن حدود البساطة