أديل: وبرحمة بابا وحياة تاجكم قولولي الحقيقة مين طلع أحلى؟

نشرت الفنانة عديلة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام''.وظهرت "عديلة'' في هذه الصورة مرتدية سروالا من اللون الأحمد وبه خطوط سوداء، وفوقه جاكت يجمع بين اللونين الكموني والأسود.وكتبت "عديلة" على هذه الصورة قائلة: ماحدا احلى من حدا بس انا بعكس غيري بروح بصرعات الموضة للأخر واعتمدت الإكسسورات اللي اقترحتها لصولا.وتابعت "عديلة" قائلة: وبرحمة بابا وحياة تاجكم قولولي الحقيقة مين طلع أحلى؟، كنت عم فكر زيد ريش بس حبيت ضمن حدود البساطة.وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: كتير حلوة ومهضومة بحبك قوي.وفي سياق أخر اكتسبت شخصية "عديلة" شهرة وبات الناس يتابعون اخبارها ومحبين لتعليقاتها الساخرة على بعض الفنانين.و أصبح المجتمع يتطلع دائما اليهل وتحولت على ايديهم الى واقع ملموس.