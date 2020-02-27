تحذير من 'الأعلى للإعلام' بشأن الالتزام بالمعايير في التغطية الرياضية

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يتابع عن كثب كافة ما ينشر أو يبث من مواد خاصة بالرياضة بوسائل الإعلام المختلفة الإلكترونية أو المطبوعة أو المسموعة أو المرئية.





وأهاب المجلس في بيان له، بكافة وسائل الإعلام المختلفة، الالتزام بالمعايير والأكواد الصادرة عنه، وعدم إثارة الخلاف أو الفتنة الرياضية بين الجمهور.



