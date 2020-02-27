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تحذير من 'الأعلى للإعلام' بشأن الالتزام بالمعايير في التغطية الرياضية

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:08 م
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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يتابع عن كثب كافة ما ينشر أو يبث من مواد خاصة بالرياضة بوسائل الإعلام المختلفة الإلكترونية أو المطبوعة أو المسموعة أو المرئية.

وأهاب المجلس في بيان له، بكافة وسائل الإعلام المختلفة، الالتزام بالمعايير والأكواد الصادرة عنه، وعدم إثارة الخلاف أو الفتنة الرياضية بين الجمهور. 

وأكد المجلس في بيانه، أنه من خلال لجان الرصد به، يتابع كافة هذه المواد، وسيتخذ إجراءات رادعة تجاه المخالف من هذه الوسائل.
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