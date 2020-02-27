ضعف وانقطاع المياه عن كرموز ومحرم بك في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية، اليوم الخميس، عن ضعف بمياه الشرب بمنطقتي كرموز ومحرم بك بطريق محور قنال المحمودية، وذلك غدًا الجمعة.



وأضاف البيان الصادر اليوم الخميس، أن ضعف المياه بالمنطقتي يأتي في إطار القيام بأعمال ترحيل خطي 1000مم و600مم، بمحور المحمودية بمنطقة كرموز، مما سيؤدي إلى ضعف المياه بمنطقة كرموز ومحرم بك.



وأشار البيان إلى أن ضعف المياه سيكون غدًا الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء، وسوف يتم توصيل المياه فور الانتهاء من أعمال الترحيل.



وأهابت الشركة خلال بيانها أهالي المناطق المتأثرة بتدبير إحتياجاتهم من المياه اللازمة خلال تلك الفترة.

