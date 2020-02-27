تركيا وروسيا تناقشان فتح المجال الجوي السوري للطائرات بدون طيار

نقلت رويترز عن وزير الدفاع التركي خلوصي عكار قوله، اليوم الخميس، أن تركيا وروسيا يناقشان فتح المجال الجوي الخاضع لسيطرة روسيا في منطقة إدلب السورية للطائرات المسلحة غير المسلحة.



وأضاف عكار في حديثه للصحفيين في البرلمان إن أنقرة "متفائلة" بالمحادثات الجارية بين المسؤولين الأتراك والروس في أنقرة حول منطقة إدلب الشمالية الغربية، حيث يدعم الجيش التركي المتمردين السوريين ضد القوات الحكومية المدعومة من روسيا.



وقال أيضًا، إنه سيتحدث مع وزير الدفاع الامريكي مارك اسبير عبر الهاتف في وقت لاحق من اليوم الخميس.



بينما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، بأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق كامل بشأن عقد قمة مقترحة في الخامس من مارس مع روسيا وفرنسا وألمانيا بشأن الصراع في إدلب في سوريا ولكنه قد يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك التاريخ. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وفر حوالي 800.000 شخص منذ كثفت قوات النظام السوري - المدعومة من القوات الجوية الروسية - هجومها على إدلب في ديسمبر.



كما حذرت جماعات حقوق الإنسان من أن أكثر من 80.000 شخص ينامون في الهواء الطلق في درجات حرارة متجمدة بعد قصف إدلب.

