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تراجع مؤشر السوق السعودي في نهاية جلسة اليوم

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:06 م
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الفجر السعودي
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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على تراجع بنسبة 1.1 % عند 7628 نقطة (- 83 نقطة)، مسجلًا أدنى إغلاق في نحو 4 أشهر ونصف، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار ريال.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” اليوم الخميس بنحو (0.30 %) عند 33.35 ريال للسهم.

وشهدت الجلسة تراجعًا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها “مصرف الراجحي” و”سابك” عند 61.90 ريال (- 1 %) للأول و78.70 ريال (- 2 %) للثاني.

شركة النفط "أرامكو"
هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.

وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.

فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.
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الكلمات المفتاحية

النفط السعودية أرامكو

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