رئيس جمعية طب الأطفال: "بلاش بوس وأحضان الفترة دي" (فيديو)

وجه الدكتور أحمد السعيد يونس، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، نصائح للمواطنين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.





وناشد "يونس"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، المواطنين بالابتعاد عن التواجد بالأماكن المزدحمة، والتوقف عن الثقافة السائدة لدى المصريين بالتقبيل عند السلام، معقبًا: "عندنا عادة سيئة لو قابلنا واحد لم تراه منذ ساعتين بالأحضان والبوس، بلاش بوس على الأقل الفترة دي".



