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رئيس جمعية طب الأطفال: "بلاش بوس وأحضان الفترة دي" (فيديو)
الخميس 27/فبراير/2020 - 04:03 م
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رقية جمال
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وجه الدكتور أحمد السعيد يونس، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، نصائح للمواطنين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وناشد "يونس"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، المواطنين بالابتعاد عن التواجد بالأماكن المزدحمة، والتوقف عن الثقافة السائدة لدى المصريين بالتقبيل عند السلام، معقبًا: "عندنا عادة سيئة لو قابلنا واحد لم تراه منذ ساعتين بالأحضان والبوس، بلاش بوس على الأقل الفترة دي".
وأكد رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، أن جميع الأشياء التي نلمسها قد تكون مصدر للعدوة، ويجب الحفاظ على غسل الأيدي بالماء لمدة 15 ثانية على الأقل، مشددًا على ضرورة منع الطالب الذي يعاني من كحة أو سعال من الذهاب للمدرسة حتى لا يعدي أصحابه.
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