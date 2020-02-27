رئيس مجمع الكنائس الشرقية: الكنيسة القبطية اغتنت بخلق إيبارشية جديدة



جاء ذلك بمناسبة تجليس الأنبا بشارة، أسقفًا علي إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك اليوم الخميس.



وأضاف" ساندي"، في رسالته، اليوم الخميس، بمناسبة السيامة الأسقفية، إنه قد تم التصويت على إنشاء تلك الإيبارشية بعد إستشارة الكرسي الرسوليّ من أجل تطوير العمل الرعوي فيكون أكثر قربًا من المؤمنين، ولإعلان رسالة الإنجيل بصورة أفضل.



وأوضح " رئيس مجمع الكنائس الشرقية"، أن الأسقف المختار، إبنًا للقديس فرنسيس الأسيزي، وأسقفًا إيبارشيًا في خدمة كل الكهنة وكل المؤمنين، هؤلاء الذين أصبحتم اليوم راعيهم الغيور لأجل خلاصهم.



ولفت الي أن قوة الروح القدس، ستواصلون إنشاء مقرٍ، كان قد وضع أساسه أساقفة كرسي المنيا السابقين، مضيفًا: وهنا ننتهز هذه الفرصة لنرسل تحياتنا وشكرنا لنيافة الأسقف الحالي الأنبا بطرس فهيم، الذي تنازل عن جزءٍ من كنيسته في سبيل الخير الأسمى لكل الكنيسة البطريركية، كما نصلي إلى الرب ليعضد غيرتكم لأجل توحيد الجميع في الإيمان والرجاء، ولتكن محبة المسيح هي القوة التي ستؤسس مطرانية أبوقرقاص!.



ووجه الكاردينال ساندي تحياته وأمنياته الي غبطة بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق، وإلى صاحب السعادة الأنبا نيكولاس تفنين Nicolas Thevenin القاصد الرسولي، وإلى كل الأساقفة، والكهنة، والرهبان والراهبات، وإلى كل المؤمنين المجتمعين معكم اليوم، مضيفًا: وهذا ويتحد معكم الأب فلافيو باشى Flavio Pace الأمين المساعد، وكل أعضاء مجمع الكنائس الشرقية، ليؤكدوا لكم صلواتهم وأمنياتهم.

وإختتم قائلًا: وأخيرًا نستودعكم إلى الثالوث الأقدس، وإلى القديس أثناسيوس والقديس كيرلس الإسكندري، مؤكدين لنيافتكم محبتنا وشركتنا الأخوية في المسيح.

قال الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية، قد إغتنت بخلق إيبارشية جديدة في مدينة أبوقرقاص، تلك التي تتسلمون إدارتها اليوم، ولَكم رغب سينودس الأساقفة ذلك.