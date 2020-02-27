Advertisements
Advertisements
Advertisements

جميلة عوض تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشرت الفنانة جميلة عوض، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عوض" في هذه الصورة مرتدية جيب قصيرة من اللون الأسود وقميصًا من اللون الأبيض وعليه جاكت من اللون الأسود، مع إرتدائها شابو أسود على رأسها وبوط جلدا من اللون الأسود.

وكتبت "عوض'' على هذه الصورة قائلة: مافيا العرابة، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا:ماشاءالله قمر بالتوفيق حبيبتي.

وفي سياق أخر قدمت "عوض" العديد من الأعمال الفنية منها جريمة شغف، هيبتا، تحت السيطرة، لف ودوران، كريستال، الضيف، سبع البرمبة، بنات ثانوي، لا تطفئ الشمس.
Advertisements

أخبار تهمك

شريف إكرامي يوقع لبيراميدز.. الصقر يؤكد والحارس ووالده يردان

منذ ساعة و 8 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يُخطر الأهلي رسميا بمبارياته في شهر مارس المقبل

منذ أقل من ساعتين

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. 10 لاعبين خارج قائمة الزمالك أمام الترجي

منذ أقل من ساعتين

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

منذ أقل من نصف ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 6 ساعات

خطة ريال مدريد لخطف محمد صلاح

منذ 37 دقيقة

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:10 م

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

11:22 ص

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

02:32 م

خطة ريال مدريد لخطف محمد صلاح

03:43 م

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status