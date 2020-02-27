جميلة عوض تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة جميلة عوض، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "عوض" في هذه الصورة مرتدية جيب قصيرة من اللون الأسود وقميصًا من اللون الأبيض وعليه جاكت من اللون الأسود، مع إرتدائها شابو أسود على رأسها وبوط جلدا من اللون الأسود.وكتبت "عوض'' على هذه الصورة قائلة: مافيا العرابة، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا:ماشاءالله قمر بالتوفيق حبيبتي.وفي سياق أخر قدمت "عوض" العديد من الأعمال الفنية منها جريمة شغف، هيبتا، تحت السيطرة، لف ودوران، كريستال، الضيف، سبع البرمبة، بنات ثانوي، لا تطفئ الشمس.