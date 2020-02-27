تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)

كرم الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، الطلاب الفائزين في المارثون الرياضي الذي نظمته مدرسة قنا الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" وذلك في حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والدكتور حسن محمد حسن، رئيس مجلس امناء المدرسة، والدكتور عبد الحكيم عباس، مدير المدرسة.



أكد الدكتور حازم عمر خلال كلمته على اهمية تفعيل دور الانشطة الطلابية بالمدارس لاسيما الرياضية منها بهدف رفع اللياقة البدنية وغرس القيم والمفاهيم الإيجابية التي تشكل إرثا اجتماعيا كالانتماء والولاء والاعتزاز بالوطن ورفع مستوي الوعي بأهمية استغلال الوقت وكيفية تنظيمه واستثماره في ممارسة الأنشطة المفيدة.



وأعرب عن خالص سعادته لمشاركته في هذا الحفل موكدًا أن مدارس Stem نموذج يحتذي به تسعي المحافظة إلى تعميم تجربته بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



ومن جانبه قدم وكيل وزارة التربية والتعليم شكره إلى القيادات التنفيذية بالمحافظة لدعمها المتواصل للمنظومة التعليمية مؤكدا على ان المحافظة زاخرة بالعقول الواعدة والمستنيرة من الشباب الذي يعد عصب ومستقبل مصر القادر حمل راية المستقبل والسير قدما في ركب مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في شتى القطاعات

والجدير بالذكر ان المارثون شارك فيه 130 متسابق من طلاب مدارس STEM قنا والأقصر من الجنسين قطعوا مسافة 7كم وتم تكريم الفائزين منهم، وعلى هامش الاحتفال تم تكريم 13 طالب من الحاصلين على مراكز متقدمة في معرض مصر للعلوم والهندسة " قنا المحلي 2020 RISEF.

