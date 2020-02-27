Advertisements
Advertisements
Advertisements

تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
كرم الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، الطلاب الفائزين في المارثون الرياضي الذي نظمته مدرسة قنا الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" وذلك في حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والدكتور حسن محمد حسن، رئيس مجلس امناء المدرسة، والدكتور عبد الحكيم عباس، مدير المدرسة.

أكد الدكتور حازم عمر خلال كلمته على اهمية تفعيل دور الانشطة الطلابية بالمدارس لاسيما الرياضية منها بهدف رفع اللياقة البدنية وغرس القيم والمفاهيم الإيجابية التي تشكل إرثا اجتماعيا كالانتماء والولاء والاعتزاز بالوطن ورفع مستوي الوعي بأهمية استغلال الوقت وكيفية تنظيمه واستثماره في ممارسة الأنشطة المفيدة.

وأعرب عن خالص سعادته لمشاركته في هذا الحفل موكدًا أن مدارس Stem نموذج يحتذي به تسعي المحافظة إلى تعميم تجربته بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه قدم وكيل وزارة التربية والتعليم شكره إلى القيادات التنفيذية بالمحافظة لدعمها المتواصل للمنظومة التعليمية مؤكدا على ان المحافظة زاخرة بالعقول الواعدة والمستنيرة من الشباب الذي يعد عصب ومستقبل مصر القادر حمل راية المستقبل والسير قدما في ركب مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في شتى القطاعات
والجدير بالذكر ان المارثون شارك فيه 130 متسابق من طلاب مدارس STEM قنا والأقصر من الجنسين قطعوا مسافة 7كم وتم تكريم الفائزين منهم، وعلى هامش الاحتفال تم تكريم 13 طالب من الحاصلين على مراكز متقدمة في معرض مصر للعلوم والهندسة " قنا المحلي 2020 RISEF.
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
تكريم الفائزين في مارثون STEM الرياضي في قنا (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر قنا اخبار

أخبار تهمك

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 13 ساعة

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

خطة ريال مدريد لخطف محمد صلاح

منذ ساعة و 10 دقيقة

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 6 ساعات

شريف إكرامي يوقع لبيراميدز.. الصقر يؤكد والحارس ووالده يردان

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 18 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يُخطر الأهلي رسميا بمبارياته في شهر مارس المقبل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"تعليم الفيوم": 178 متقدما لاختبارات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM (صور)

وكيل "تعليم البحيرة" يشدد على مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب (صور)

ختام معرض الأنشطة التربوية للطلاب في قنا (صور)

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد احتفالية مدرسة اللغات الرسمية (صور)

استثمار طاقات الشباب بايجابية.. مارثون للشباب والرياضة بالمنيا (صور)

معرض" قنا المحلي 2020 RISEF ".. البحث العلمي بأيدي طلاب المدارس (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

11:58 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

11:22 ص

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

02:32 م

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

03:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status