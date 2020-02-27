Advertisements
Advertisements
Advertisements

مرسوم تقليد رسامة وتجليس الأنبا بشارة بيد بطريرك الأقباط الكاثوليك

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
ترأس البطريرك الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، اليوم الخميس، قداس مراسم رسامة وتجليس الآب بشارة جودة، أسقفًا علي كرسي إيبارشية ابوقرقاص للكاثوليك.

جاء ذلك بمشاركة آباء أعضاء مجمع السينودس الكاثوليكي المقدس، ولفيف من المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات وشعب الايبارشية

وأعلن بطريرك الكنيسة الكاثوليكية مرسوم تقليدي بمناسية السيامة، جاء فيها:

من إبراهيم اسحق، بنعمة الله بطريرك الأسكندرية وسائر الكرازة المرقسية وبلاد المهجر، ومن الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء السينودس البطريركي للأقباط الكاثوليك.

إلى أبنائنا الأحباء القمامصة والقساوسة والشمامسة والرهبان والراهبات والمؤمنين التابعين لبطريركية الأقباط الكاثوليك، النعمة والسلام والبركة الرسولية.

لما رأى أعضاء السينودس البطريركي ما يمتاز به سيادة الأب بشارة جودة من تقوى عميقة، وغيرة رسولية، وعلم لاهوتي، وحكمة وجدارة، وهدوء وتواضع حقيقي، وقدرة على إدارة الأمور منطق وروحانية وشفافية ونزاهة، قاموا بانتخابه مطرانًا لإيبارشية أبو قرقاص، واختار نيافته اسم الأنبا بشارة.

وذلك بجلسة السينودس البطريركي المنعقدة بدار القديس اسطفانوس بالمعادي يوم الخميس الموافق ١٦ كيهك ١٧٣٦ للشهداء، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ ميلادية.

وقد بارك قداسة البابا فرنسيس هذا التدبير.

وعليه، نحن أعضاء السينودس البطريركي قمنا بالاشتراك مع غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق باتمام طقس السيامة الأسقفية ومراسم تجليس الأنبا بشارة على كرسي إيبارشية أبو قرقاص في الاحتفال بالقداس الإلهي حسب التقاليد القانونية والنظم الطقسية المقررة في كنيستنا القبطية الكاثوليكية، وثبّتنا ما جاء في هذا المرسوم بتوقيعاتنا.

والمجد لله دائمًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الرى

أخبار تهمك

خطة ريال مدريد لخطف محمد صلاح

منذ ساعة و 9 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 13 ساعة

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

منذ حوالي 4 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

شريف إكرامي يوقع لبيراميدز.. الصقر يؤكد والحارس ووالده يردان

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 18 ساعة

اتحاد الكرة يُخطر الأهلي رسميا بمبارياته في شهر مارس المقبل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

انعقاد "السينودس" المقدس للأقباط الكاثوليك.. غدا

مطران سوهاج للكاثوليك يلتقي الشمامسة الإكليريكيين

وفد من كهنة إيبارشية سوهاج للكاثوليك يستقبل الأنبا باسيليوس

تفاصيل انعقاد السينودس المقدس للأقباط الكاثوليك

الأحد.. الأنبا باسليوس يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك بالشورانية في سوهاج

بطريرك الروم الكاثوليك يزور البرازيل والأرجنتين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

11:58 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

11:22 ص

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

02:32 م

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

03:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status