مرسوم تقليد رسامة وتجليس الأنبا بشارة بيد بطريرك الأقباط الكاثوليك



إلى أبنائنا الأحباء القمامصة والقساوسة والشمامسة والرهبان والراهبات والمؤمنين التابعين لبطريركية الأقباط الكاثوليك، النعمة والسلام والبركة الرسولية.



لما رأى أعضاء السينودس البطريركي ما يمتاز به سيادة الأب بشارة جودة من تقوى عميقة، وغيرة رسولية، وعلم لاهوتي، وحكمة وجدارة، وهدوء وتواضع حقيقي، وقدرة على إدارة الأمور منطق وروحانية وشفافية ونزاهة، قاموا بانتخابه مطرانًا لإيبارشية أبو قرقاص، واختار نيافته اسم الأنبا بشارة.



وذلك بجلسة السينودس البطريركي المنعقدة بدار القديس اسطفانوس بالمعادي يوم الخميس الموافق ١٦ كيهك ١٧٣٦ للشهداء، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ ميلادية.



وقد بارك قداسة البابا فرنسيس هذا التدبير.



وعليه، نحن أعضاء السينودس البطريركي قمنا بالاشتراك مع غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق باتمام طقس السيامة الأسقفية ومراسم تجليس الأنبا بشارة على كرسي إيبارشية أبو قرقاص في الاحتفال بالقداس الإلهي حسب التقاليد القانونية والنظم الطقسية المقررة في كنيستنا القبطية الكاثوليكية، وثبّتنا ما جاء في هذا المرسوم بتوقيعاتنا.



والمجد لله دائمًا.



ترأس البطريرك الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، اليوم الخميس، قداس مراسم رسامة وتجليس الآب بشارة جودة، أسقفًا علي كرسي إيبارشية ابوقرقاص للكاثوليك.جاء ذلك بمشاركة آباء أعضاء مجمع السينودس الكاثوليكي المقدس، ولفيف من المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات وشعب الايبارشيةوأعلن بطريرك الكنيسة الكاثوليكية مرسوم تقليدي بمناسية السيامة، جاء فيها:من إبراهيم اسحق، بنعمة الله بطريرك الأسكندرية وسائر الكرازة المرقسية وبلاد المهجر، ومن الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء السينودس البطريركي للأقباط الكاثوليك.