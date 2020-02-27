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مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:53 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 27 2 2020، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج في الدوري الأوروبي، والنصر ضد الأهلي في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.


ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "إياب دور الـ32"
مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الإنتر ضد لودوجوريتس، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

أرسنال ضد أولمبياكوس، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ20"
التعاون ضد الهلال، تقام المباراة في تمام السادسة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا ثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

النصر ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
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