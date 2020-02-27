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سهم "اوراسكوم" بـ 4.4 جنيه .. تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر انخفاضاً بالبورصة اليوم

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:45 م
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الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس أخر جلسة في شهر فبراير علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات وخسر رأس المال السوقي بنحو 7.9 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند 666.9 مليار جنيه ننشر أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية  اليوم كالاتي :

أسعار الأسهم الأكثر انخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم 

1- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى بنسبة تراجع 9.9% وبسعر 8.6جنيه.
2- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 9.2% وبسعر 13.3 جنيه.
3- جى بى اوتو بنسبة 8% وبسعر 2.5 جنيه.
4- الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 6.8% وبسعر 9.5 جنيه .
5- اوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 6.3% وبسعر 4.4جنيه. 

أسعار الأسهم الأكثر إرتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم 

1- مطاحن ومخابز الاسكندرية بنسبة ارتفاع 6.7% وبسعر 8.1جنيه.
2- شارم دريمز للاستثمار السياحى بنسبة 6.5% وبسعر 3.6 جنيه.
3- اسمنت سيناء بنسبة 5.9% وبسعر 6.6 جنيه.
4- العربية للمحابس بنسبة 4.9% وبسعر 0.598 جنيه.
5- المالية و الصناعية المصرية بنسبة 3.9% وبسعر 9.9 جنيه.


أخبار البورصة المصرية 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13008 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1772 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14756 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4825 نقطة ، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1311 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 594 نقطة.

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