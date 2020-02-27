مسابقة لاكتشاف المواهب من طلاب كلية الطب بجامعة المنصورة



اقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب، واشراف الدكتورة بسمة شمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



تضمنت الفعاليات العديد من المسابقات الفنية للمواهب المختلفة للتنافس على بين الطلاب وعرض للواهب الفنية الخاصة بالطلاب.



وقام الطلاب بعرض المواهب والتى أظهرت وجود مواهب ابداعية لطلاب كلية لطب في مجالات الناء والشعر والعزف والموسيقى والرسم.



شهد فعاليات اليوم عدد كبير من طلاب الكلية من الفرق المختلفة والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

نظمت اللجنة الفنية بكلية الطب جامعة المنصورة مسابقة لمواهب الطلاب بعنوان "medics got talent"وهو يوم خاص بمواهب الكلية، بالتعاون مع رعاية الطلاب ووحدة دعم الوافدين.