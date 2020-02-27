Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسابقة لاكتشاف المواهب من طلاب كلية الطب بجامعة المنصورة

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
نظمت اللجنة الفنية بكلية الطب جامعة المنصورة مسابقة لمواهب الطلاب بعنوان "medics got talent"
وهو يوم خاص بمواهب الكلية، بالتعاون مع رعاية الطلاب ووحدة دعم الوافدين.
 
اقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب، واشراف الدكتورة بسمة شمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
 
تضمنت الفعاليات العديد من المسابقات الفنية للمواهب المختلفة للتنافس على بين الطلاب وعرض للواهب الفنية الخاصة بالطلاب.
 
وقام الطلاب بعرض المواهب والتى أظهرت وجود مواهب ابداعية لطلاب كلية لطب في مجالات الناء والشعر والعزف والموسيقى والرسم.
 
شهد فعاليات اليوم عدد كبير من طلاب الكلية من الفرق المختلفة والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كلية الطب المنصورة اخبار

أخبار تهمك

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يُخطر الأهلي رسميا بمبارياته في شهر مارس المقبل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

خطة ريال مدريد لخطف محمد صلاح

منذ ساعة و 8 دقيقة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 13 ساعة

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

منذ حوالي 4 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

شريف إكرامي يوقع لبيراميدز.. الصقر يؤكد والحارس ووالده يردان

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

جامعة أسوان تستعد للمشاركة في أسبوع شباب المدن بالسويس السبت

اللجنة الفنية بإتحاد طلاب جامعة كفرالشيخ تنظم مسابقة "KSU Got Talent"

فريق طب جامعة كفر الشيخ يتوج بالمركزالأول في مسابقة "KSU Got Talent"

مسابقة لاكتشاف المواهب بـ"تربية عين شمس"

جامعة المنصورة تبحث الترتيبات النهائية للمهرجان الرقمي الأول

جامعة المنصورة عن مهرجانها: ردا على ادعاء انخفاض ذوق الشباب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

11:58 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

11:22 ص

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

02:32 م

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

03:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status