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المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:56 م
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جوارديولا
جوارديولا
وكالات
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التقى كيكي سيتين مدرب برشلونة بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أثناء تواجده في العاصمة الإسبانية مدريد.

 

وجاء اللقاء عقب تفوق السيتي على ريال مدريد بنتيجة (2-1) في "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سيتين أقام بالأمس في الفندق الذي يعتاد برشلونة التواجد به عند الحضور إلى مدريد وتصادف أن بعثة فريق مانشستر سيتي تتواجد في نفس فندق سيتين.

 

وأشارت إلى أنه حدث لقاء بين سيتين ومساعده إيدير سارابيا مع جوارديولا في الفندق، حيث وجها له التهنئة عقب الفوز على ريال مدريد.

 

وسأل جوارديولا مدربي برشلونة عن الكيفية التي تسير بها الأمور معهما على مقعد بدلاء البارسا، ثم تمنى لهما التوفيق في مباراة الكلاسيكو المقبلة.

 

وكان سيتين وسارابيا حاضرين في "سانتياجو برنابيو" لمشاهدة مباراة الأمس، وتدوين ملاحظات حول أسلوب لعب ريال مدريد قبل خوض الكلاسيكو.

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مانشستر سيتي ريال مدريد جوارديولا اخبار ريال مدريد اليوم

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