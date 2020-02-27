أداء متباين لسعر اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس 27-2-2020

شهد سعر اليورو اليوم الخميس 27-2-2020 حالة من التباين أمام الجنيه المصرى فى عدد من البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.74 جنيه للشراء، و 16.9 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

16.91 جنيه للشراء.

17.05 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

16.74 جنيه للشراء.

16.9 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

16.92جنيه للشراء.

17.05 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى بنك البركة

16.87 جنيه للشراء.

17.15 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

16.92 جنيه للشراء.

17.13 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

16.93 جنيه للشراء.

17.09 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

16.9 جنيه للشراء.

17.13 جنيه للبيع.







