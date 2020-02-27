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على MBC مصر.. مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن الرئيس الراحل حسني مبارك

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:42 م
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مبارك
مبارك
أحمد رمضان متولي
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في مفاجأة كبيرة قال د. مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن تاريخ الرئيس الراحل حسني مبارك، لا خلاف عليه ولكن فترة حكمه عليها خلاف، وأضاف أن لديه معلومات أن مبارك سجل 17 أو 18 حلقة عن تاريخه مع اللواء سمير فرج، متمنيًا الإفراج عنها.

 

وأضاف "الفقي" لبرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، إن الرئيس الراحل حسني مبارك، كان حاكمًا متوسطًا أضاع العديد من الفرص على مصر، موضحًا أنه كان حاكمًا وطنيًا أدى دوره طوال 30 عامًا وكانت فترة تحول.

 

وتابع أنه لأول مرة يلتقي نجلي الرئيس الراحل مبارك والسيدة سوزان منذ 10 سنوات في الجنازة اليوم، بسبب اعتقادهم انني انتقدت مبارك في حلقات "الفرص الضائعة".

 

وأكد المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الشعب المصري عاطفي يرتبط دائمًا بماضيه ويتأثر بمن يتعرض لضغوط مثل الرئيس الراحل مبارك خلال آخر 10 سنوات.

 

ولفت "الفقي" إلى أن الرئيس الراحل عبد الناصر "ضرب معارضيه"، والسادات حبسهم"، في حين أن مبارك لم يتجاوز في حق أحد، مشيرًا على أن مبارك نجح في جعل مصر جزءًا من التضامن العربي بعد توليه الحكم خلفًا للسادات.

 

 

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