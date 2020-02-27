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الزمالك ضد الترجي بدوري ابطال افريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:40 م
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الزمالك ضد الترجي
الزمالك ضد الترجي
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الزمالك ضد الترجي في دوري ابطال افريقيا

الزمالك ضد الترجي | يواجه نادي الزمالك نظيره الترجي التونسي مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب "الإنتاج الحربي"، في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2020/2019.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري ابطال افريقيا
ستُقام مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري ابطال افريقيا مساء غدًا الجمعة المقبل، في تمام الساعة 6 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي في دوري ابطال افريقيا
سيتم إذاعة مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري ابطال افريقيا حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 1.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الترجي في دوري ابطال افريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ومن المتوقع أن يبدأ الترجي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: إلياس شيتي - إيهاب المباركي - شمس الدين داودي - محمد اليعقوبي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - فادي بن شوق - محمد بن رمضان.

خط الهجوم: إبراهيما واتارا - طيب مزياني - حمدو الهوني.

ويسعى نادي الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز على الترجي، حيث أن الفارس الأبيض سيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما انتزع منه بطولة السوبر الأفريقي، وذلك لحسم التأهل منذ مباراة الذهاب خاصًة بعد الراحة التي حصل عليها بسبب إلغاء مباراة القمة أمام الأهلي.

وعلى الجانب الآخر، ليسعى الترجي التونسي للثأر ورد الاعتبار، حيث سيعمل على تحويل الخسارة الأخيرة إلى دافع كبير للعبور والتأهل إلى نصف النهائي.
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