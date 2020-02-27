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الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والعظمى 25 بالقاهرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:37 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الجمعة، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك شوائب عالقة وشبورة مائية على أغلب الأنحاء، والرياح معتدلة على كافة أنحاء الجمهورية، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجات.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.3 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1.4 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والعظمى 25 بالقاهرة
الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والعظمى 25 بالقاهرة
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