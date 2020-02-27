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خطة ريال مدريد لخطف محمد صلاح

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:43 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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يبدو أن ريال مدريد الإسباني في طريقه للتخلي عن فكرة ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في الميركاتو الصيفي

 

ويرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أنه يمكن محمد صلاح مقابل 126 مليون جنيه إسترليني (نحو 150 مليون يورو) كسعر أرخص من صفقة كيليان مبابي التي تحتاج نحو 300 مليون يورو.

 

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية الشهيرة عن كواليس خطة نادي ريال مدريد من أجل ضم صلاح حيث تعتمد على بيع الويلزي جاريث بيل، من أجل تمويل الصفقة.

 

وأشارت إلى أن الريال ينظر إلى صلاح كخيار أرخص في الفترة المقبلة، بدلاً من صفقة مبابي رغم أن عقد الفرعون المصري يمتد حتى صيف عام 2023

 

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