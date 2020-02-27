تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.07% بختام جلسة الخميس





سوق الأسهم السعودية





أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع بنسبة 1.07% خاسرا 82.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7628.34 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.06% خاسرا 80.92 نقطة ليغلق عند مستوى 7546.71 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية 179.5 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 32 شركة، فيما تراجعت 157 شركة.





وتراجع 18 قطاعا بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.41%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 4.24%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.38%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.33%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.72%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.66%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.65%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.38%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.49%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.35%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.45%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.32%.



