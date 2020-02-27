Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمم المتحدة تحث على وضع حد للتمييز الناجم عن فيروس كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
حثت ميشيل باشيليت رئيسة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، على إظهار تضامنها مع الأشخاص من الأصل الآسيوي الخاضع للتمييز وسط تفشي فيروس كورونا جديد بدأ في الصين.


وأضافت في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف "لقد تسبب وباء الفيروس التاجي في موجة من التحامل المزعج ضد الأشخاص من أصل صيني وعرقي من شرق آسيا، وأدعو الدول الأعضاء إلى بذل قصارى جهدها لمكافحة هذا وغيره من أشكال التمييز".

وتعمل الحكومات على تكثيف الإجراءات لمحاربة وباء عالمي وشيك للفيروس التاجي حيث تجاوز عدد الإصابات خارج الصين لأول مرة الأمراض التي تظهر داخل البلاد.

ولقد تسبب تفشي المرض في إصابة أكثر من 82000 شخص على مستوى العالم.

وبدأت أستراليا إجراءات الطوارئ ورفعت تايوان مستوى الاستجابة الوبائية إلى أعلى مستوياته، بعد يوم من تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائب رئيسه، مايك بينس، المسؤول عن استجابة الولايات المتحدة للأزمة الصحية العالمية التي تلوح في الأفق.

وأجلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة للحد من انتشار الفيروس، الذي ظهر خارج الصين، حيث نشأ في أواخر العام الماضي، على ما يبدو في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان. نقلًا عن صحيفة الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن بلاده التي لديها 23 حالة إصابة بالفيروس، تعمل على أساس وباء وأن المستشفيات تتلقى أوامر لضمان توفير ما يكفي من الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والموظفين.

وأضاف موريسون في مؤتمر صحفي في كانبيرا "هناك كل المؤشرات على أن العالم سيدخل قريبًا مرحلة الوباء من فيروس كورونا، ونتيجة لذلك، اتفقنا اليوم وشرعنا في خطة الاستجابة لحالات الطوارئ لفيروس كورونا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وباء فيروس كورونا وباء عالمي ميشال باشيليت فيروس كورونا حقوق الإنسان الأمم المتحدة

أخبار تهمك

بالأسماء.. 10 لاعبين خارج قائمة الزمالك أمام الترجي

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

خطة ريال مدريد لخطف محمد صلاح

منذ 35 دقيقة

شريف إكرامي يوقع لبيراميدز.. الصقر يؤكد والحارس ووالده يردان

منذ ساعة و 7 دقيقة

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يُخطر الأهلي رسميا بمبارياته في شهر مارس المقبل

منذ أقل من ساعتين

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

منذ ثلث ساعة

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا.. تعرف على أسبابه وطرق تطوره ومدى خطورته على الاقتصاد العالمي

"أبل" تغلق جميع المتاجر الرسمية في الصين بسبب فيروس كورونا

ارتفاع عدد ضحايا الفيروس كورونا في الصين لـ259 حالة

كيف يمكنك حماية نفسك مع انتشار فيروس "الكورونا"؟

روسيا تقيم منطقة للحجر الصحي في سيبيريا لمن تم إجلاؤهم من الصين

"انترفاكس": روسيا ستستغرق من 8 إلى 10 أشهر لتطوير لقاح فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:10 م

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

11:22 ص

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

02:32 م

خطة ريال مدريد لخطف محمد صلاح

03:43 م

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status