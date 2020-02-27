الاثنين.. ملتقى شباب الباحثين الـ9 بعلوم المنصورة

تنظم كلية العلوم ملتقى شباب الباحثين التاسع يوم الاثنين، بقاعة الدكتور أحمد أمين حمزه، بالكلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.





وينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكليه العلوم بريادة الدكتور عادل محمد السيد جنيدي، عميد الكلية والدكتور أسامة إبراهيم العيان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويهدف الملتقى إلى مواكبة التطور في البحث العلمي بما يتوافق مع رؤيه ورسالة الكلية والجامعة وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس من خلال بيئة علمية ثرية تحقق مبدأ التواصل الفعال بين المدارس العلمية المختلفة والخبرات البحثية.





كما يتم استعراض البحوث والدراسات العلمية في المجالات المختلفة والوقوف على أهميه الدور البناء للبحث العلمي وتبادل المعرفة والخبرات البحثية في المجالات الصناعية والحيوية المختلفة، كما يهدف الملتقى إلى تعزيز مد جسور التواصل الفكري لبناء وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة وشباب الباحثين وحديثي التخرج.





حيث تسعى الكلية جاهدة من خلال الملتقى إلى النهوض بعملية البحث العلمي والوقوف على أهم السلبيات والعقبات التي تقابل الباحثين وطالبة الماجستير والدكتوراة.