مؤشر سوق دبي المالي ينهي تعاملات شهر فبرايرعلي تراجع بنسبة 1.17%









سوق دبى المالى





أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.17% خاسرا 30.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2590 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية ، وبلغت أحجام التداولبسوق دبي اليوم 132.8 مليون سهم محققة ما قيمته 263.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3245 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 21 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.17%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.92%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.60%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.97%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 2.66%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.23%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 5.77%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 27.1 مليون ورقة بقيمة 94.9 مليون درهم.