مشعلاني : محمد صلاح ظاهرة عربية .. أعشق البارسا وميسي نجمي المفضل

بسكال التي قدمت للجمهور العربي أشهر أغانيها خيالة ونور الشمس وشو عملتك انا واكبر كذبة بحياتي وحازت على العديد من الجوائز والتكريمات واختيرت أغنيتها نور الشمس في فيلم سباي غيم الأمريكي، تحدثت عن انتمائها الكروي ونصيحتها لفخر العرب محمد صلاح في الحوار التالي :









في البداية تحدثت بسكال عن أهمية الرياضة في حياتها اليومية وقالت إنها تمارس الرياضة بشكل مستمر وأنها حريصة على الذهاب للجيم مرتين أو ثلاثة أسبوعيا كما أنها تفضل رياضة ركوب العجل والمشي.





أكدت أيضا حرصها على تناول المأكولات الخفيفة حرصا على عدم زيادة وزنها والحفاظ على قوامها الممشوق مؤكدة أنها تفضل تناول الخضروات والفواكة وكذلك المأكولات المشوية الغير دسمة.



