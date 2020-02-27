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مشعلاني : محمد صلاح ظاهرة عربية .. أعشق البارسا وميسي نجمي المفضل

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:19 م
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باسكال مشعلاني
باسكال مشعلاني
حوار.. مايكل مجدي
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هي أحد أهم وأبرز نجوم الغناء في العالم العربي وأكثر فنانات جيلها نجاحا، ظهرت في لبنان خلال نهاية حقبة تسعينات القرن الماضي ولفتت الأنظار بجمالها الفاتن وصوتها الرائع، تألقت خلال العقد الأول من الألفية الجديدة وقدمت العديد من الأغاني والكليبات الناجحة هي الجميلة بسكال مشعلاني والتي اختصت الفجر بحوار رياضي فقط حول حبها وعلاقتها بالرياضة وأهميتها في حياتها اليومية.

مشعلاني : محمد صلاح ظاهرة عربية .. أعشق البارسا وميسي نجمي المفضل
بسكال التي قدمت للجمهور العربي أشهر أغانيها خيالة ونور الشمس وشو عملتك انا واكبر كذبة بحياتي وحازت على العديد من الجوائز والتكريمات واختيرت أغنيتها نور الشمس في فيلم سباي غيم الأمريكي، تحدثت عن انتمائها الكروي ونصيحتها لفخر العرب محمد صلاح في الحوار التالي :


في البداية تحدثت بسكال عن أهمية الرياضة في حياتها اليومية وقالت إنها تمارس الرياضة بشكل مستمر وأنها حريصة على الذهاب للجيم مرتين أو ثلاثة أسبوعيا كما أنها تفضل رياضة ركوب العجل والمشي.

أكدت أيضا حرصها على تناول المأكولات الخفيفة حرصا على عدم زيادة وزنها والحفاظ على قوامها الممشوق مؤكدة أنها تفضل تناول الخضروات والفواكة وكذلك المأكولات المشوية الغير دسمة.

مشعلاني : محمد صلاح ظاهرة عربية .. أعشق البارسا وميسي نجمي المفضل


وعن مباريات كرة القدم قالت إنها تحضر مباريات المونديال وتشجع بالطبع الفرق العربية مثل مصر والمغرب وتونس وغيرها كما أنها من محبي منتخبات أمريكا اللاتينية البرازيل والأرجنتين، ورحبت بحضور مباريات قريبا بصحبه نجلها الصغير، كما كشفت بسكال مشعلاني عن عشق زوجها الملحن والموزع الغنائي ملحم ابو شديد لرياضة الباسكت والكونغ فو مؤكدة أنها من أسرة حريصة على ممارسة الرياضة بشكل مستمر.


وعن انتمائها الكروي حول قطبي الكرة المصرية قالت إنها تتمنى النجاح للأهلي والزمالك قاريا في كل المحافل الدولية معبرة عن حبها للأهلي بصفة خاصة.


كما أكدت عشقها لبرشلونة الإسباني وحبها للنجم العالمي ليونيل ميسي لاعب واسطورة الفريق الكتالوني.


وعن النجم الكبير محمد صلاح قالت بسكال هو نجم كبير بكل ماتحمل الكلمة من معنى وواجهة مشرفة لنا كعرب وظاهرة تستحق الثناء وتمنت له الاستمرار والنجاح في حياته الاحترافية.
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