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"بارنييه": الاتحاد الأوروبي سوف يلتزم بالإعلان السياسي لبريكسيت

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:01 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشف ميشيل بارنييه ، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات البريكست، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالإعلان السياسي لبريكست، وقال: "نحيط علماً بالتفويض الذي أصدرته المملكة المتحدة اليوم وسنناقش مواقفنا يوم الاثنين".

وقال "بارنييه"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "سنلتزم بكل التزاماتنا السابقة في الإعلان السياسي. نريد شراكة طموحة وعادلة مع المملكة المتحدة في المستقبل."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأشار، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات البريكست، إلى تفويض بريطانيا التفاوضي الذي نشر في وقت سابق، لكنه أوضح الاختلافات الحادة قبل المحادثات التي تبدأ الأسبوع المقبل، وقال، إن الكتلة ستتمسك بالإعلان السياسي المتفق عليه العام الماضي.

في أكتوبر من العام الماضي، وافقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على الإعلان الذي يحدد إطار العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

يعالج الإعلان الشراكة الأمنية والشراكة الاقتصادية، مع الإشارة الأخيرة إلى مجال متكافئ للمعايير واللوائح لضمان المنافسة العادلة في التجارة. وقد رفضت المملكة المتحدة هذا منذ ذلك الحين.

الإعلان السياسي، وهو غير ملزم قانونًا، يقع بجانب معاهدة الخروج القانونية التي تم الاتفاق عليها أيضًا في أكتوبر.

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