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مؤسس 'مواطنون ضد الغلاء' يشيد برئيس حماية المستهلك: يمارس الرياضة مع العاملين

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:14 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن هناك تحول نوعي في أداء جهاز حماية المستهلك للمستهلكين، خاصة سيارات الضبطية القضائية، ونجدة المستهلك والمبادرات الإيجابية لحل المستهلكين بحضور جميع شركات تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشاد "العسقلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، بخطة تطوير وأداء جهاز حماية المستهلك خلال العام الأخير، موضحًا أن أداء ونشاط العاملين بالجهاز حماية المستهلك غير موجود في باقي المؤسسات الحكومية، منوهًا بأن رئيس الجهاز يمارس الرياضة مع الشباب العاملين به ليصبحوا أكثر قدرة على العمل والانتاجية والتعامل مع الناس بشكل إيجابي.

وتابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أنه في دول العالم المتقدم لا توجد اجهزة للرقابة على الصادرات، ولا حماية المستهلك، والمواطن نفسه لديه ثقافة حماية نفسه، وما يحدث في مصر من مبادرات لحماية المستهلك شكل من أشكال المصالحة بين المستهلك والتجار، وهذا أفضل ما يتم تنفيذه، ونحن مع هذا التقارب وأن يكون هناك عدالة تجارية للطرفين، بان يكون التاجر يحقق مكاسب وفي نفس الوقت لا يتعرض لضرر.
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الكلمات المفتاحية

حماية المستهلك العسقلاني أخبار مصر

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