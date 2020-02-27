مؤسس 'مواطنون ضد الغلاء' يشيد برئيس حماية المستهلك: يمارس الرياضة مع العاملين

قال الدكتور محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن هناك تحول نوعي في أداء جهاز حماية المستهلك للمستهلكين، خاصة سيارات الضبطية القضائية، ونجدة المستهلك والمبادرات الإيجابية لحل المستهلكين بحضور جميع شركات تقديم الخدمات للمواطنين.





وأشاد "العسقلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، بخطة تطوير وأداء جهاز حماية المستهلك خلال العام الأخير، موضحًا أن أداء ونشاط العاملين بالجهاز حماية المستهلك غير موجود في باقي المؤسسات الحكومية، منوهًا بأن رئيس الجهاز يمارس الرياضة مع الشباب العاملين به ليصبحوا أكثر قدرة على العمل والانتاجية والتعامل مع الناس بشكل إيجابي.



