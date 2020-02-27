السبت.. داليا البحيري في حوار خاص لـ"واحد من الناس" على النهار

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل ببرنامج "واحد من الناس" على النهار، وفي حوار خاص جدا مع النجمة داليا البحيري التي تكشف لأول مرة أسرارها الشخصية وعلاقتها بزوجها وابنتها بعيدا عن الفن.

وتحكي عن المواقف الصعبة التي واجهتها واخطر اللحظات التي عاشتها، كما تتحدث عن أهم محطات مشوارها الانساني والفني

يذاع "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل علي النهار.