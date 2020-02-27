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تدريبات بدنية لرمضان صبحي في مران الأهلي

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:05 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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شارك رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات البدنية للفريق الأحمر اليوم الخميس، والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

 

وكان رمضان قد تغيب عن المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الأربعاء حيث يواصل استكمال برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

 

ويغيب رمضان صبحي عن المشاركة مع الأهلي منذ منتصف ديسمبر الماضي بسبب إصابته مزق في العضلة الخلفية تعرض لها في إحدى تدريبات الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري.

 

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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