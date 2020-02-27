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موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 12 عبر قناتي Atv التركية واليرموك لمتابعة أهم الاحداث الحلقة الثانية عشر Kuruluş Osman وتردد القنوات الناقلة

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:01 م
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مسلسل قيامة عثمان الحلقة 12
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 12
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موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 12 عبر قناتي Atv التركية واليرموك لمتابعة أهم الاحداث الحلقة الثانية عشر Kuruluş Osman وتردد القنوات الناقلة 

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 12 والقنوات الناقلة لحلقات المسلسل التركي Kuruluş Osman وتردد القناة لمتابعة أهم الأحداث.

وحظى مسلسل قيامة عثمان على نسب مشاهدة عالية جدًا في الشرق الأوسط وأوروبا ونجح في لفت انتباه الكثير من المشاهدين وخصوصًا الحلقة الماضية، وتدور أحداث المسلسل حول الصراعات بين القبائل التركية والصليبيين والمغول، كما تحكي عن الخلافات بين عثمان وهو الابن الثالث لارطغرل، وبين عمه دوندار والذي يحاول القيام بالصلح دائماً ولا يحرك ساكناً تجاه ظلم المغول من جهة والصليبيين من جهة أخرى، يحاول عثمان جاهداً التصدي لكل هذه المحاولات و الخلافات والتغلب عليها، في سبيل قيام دولة قوية للأتراك تستمر جذورها إلى يومنا هذا.

ويعتبر المسلسل من إنتاج "تركي" يحكي قصة عثمان ابن الغازي ارطغرل، والذي أسس لإمبراطورية عثمانية ظلت لمدة 600 عام، يقوم بتمثيل دور البطولة الممثل بوراك اوزجيفيت، ويعرض أسباب قيام الدولة العثمانية، وكذلك الكثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بقبيلة الكايي وتنقلاتها، ولكن أغلب الأحداث التفصيلية للمسلسل تعتبر وقائع درامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ، غير أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من صراعات، وخيانات يقابلها إقرار الحق والعدل والمرحمة، ويعرض المسلسل على قناة إيه تي في التركية حيث هي الناقل الحصري للمسلسل.

برومو مسلسل قيامة عثمان الحلقة 12


موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 12 
يترقب المتابعين موعد عرض المسلسل قيامة عثمان الحلقة 12، حيث سيتم بثها يوم الأربعاء القادم على قناة Atv التركية، وتعرض بعدها بـ24 ساعة على قناة اليرموك في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لأحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 12
أصبح الآن بإمكانكم متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 12 لحظة بلحظة، وذلك على شاشة قناتي Atv التركية واليرموك.

تردد قناة Atv التركية واليرموك العارضة لأحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 12 

تردد قناة Atv التركية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 12

- القمر الصناعي: ترك سات.

- التردد: 11628.

- الاستقطاب: عمودي (V).

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة اليرموك لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 12

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11678.

- الاستقطاب: عمودي (V).

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 12 عبر قناتي Atv التركية واليرموك لمتابعة أهم الاحداث الحلقة الثانية عشر Kuruluş Osman وتردد القنوات الناقلة 

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