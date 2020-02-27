مرموش يتألق مع فولفسبورج الالمانى ويرفع رصيده إلى 9 أهداف فى دورى الشمال

واصل المهاجم المصرى عمر مرموش المحترف فى نادى فولفسبورج الالمانى تألقه فى دورى شمال المانيا ورفع رصيد أهدافه الى 9 اهداف من 14 مباراة شارك فيها بالمسابقة حتى الآن .





وساهم مرموش بقوة فى حفاظ الفريق الثانى لنادى فولفسبورج على صدارة دورى الشمال بعدما سجل هدفين فى مباراته الاخيرة امام انتراخت نورديرستيد والتى انتهت لصالح فولفسبورج 4/ 2 .





وعاد فولفسبورج للمباراة بعدما كان متأخرا امام المنافس صفر/ 2 حيث سجل اربعة أهداف فى الشوط الثانى وسجل مرموش الهدفين الثانى والرابع .





واقترب مرموش من اللحاق بهداف الفريق الفرنسي مامادو كاراموكو 12 هدفا من 19 مباراة بينما يتصدر قائمة هدافي الدورى مهاجم ليوبيك احمد ارسلان برصيد 15 هدفا.





ويستعد عمر مرموش للمباراة المرتقبة بعد غد السبت وهى كلاسيكو دورى شمال المانيا امام المنافس الابرز على اللقب ليوبيك والذى يحتل المركز الثانى برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر فولفسبورج.