Advertisements
Advertisements
Advertisements

مرموش يتألق مع فولفسبورج الالمانى ويرفع رصيده إلى 9 أهداف فى دورى الشمال

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

واصل المهاجم المصرى عمر مرموش المحترف فى نادى فولفسبورج الالمانى تألقه فى دورى شمال المانيا ورفع رصيد أهدافه الى 9 اهداف من 14 مباراة شارك فيها بالمسابقة حتى الآن .


وساهم مرموش بقوة فى حفاظ الفريق الثانى لنادى فولفسبورج على صدارة دورى الشمال بعدما سجل هدفين فى مباراته الاخيرة امام انتراخت نورديرستيد والتى انتهت لصالح فولفسبورج 4/ 2 .


وعاد فولفسبورج للمباراة بعدما كان متأخرا امام المنافس صفر/ 2 حيث سجل اربعة أهداف فى الشوط الثانى وسجل مرموش الهدفين الثانى والرابع .


واقترب مرموش من اللحاق بهداف الفريق الفرنسي مامادو كاراموكو 12 هدفا من 19 مباراة  بينما يتصدر قائمة هدافي الدورى مهاجم ليوبيك احمد ارسلان برصيد 15 هدفا.


ويستعد عمر مرموش للمباراة المرتقبة بعد غد السبت وهى كلاسيكو دورى شمال المانيا امام المنافس الابرز على اللقب ليوبيك والذى يحتل المركز الثانى برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر فولفسبورج.

Advertisements

أخبار تهمك

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

منذ 13 دقيقة

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يُخطر الأهلي رسميا بمبارياته في شهر مارس المقبل

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 18 ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. 10 لاعبين خارج قائمة الزمالك أمام الترجي

منذ 41 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 17 ساعة

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

منذ ساعة و نصف

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ حوالي 3 ساعات

سر استبعاد أوباما من قائمة الزمالك ضد الترجي

منذ ساعة و 9 دقيقة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 5 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

11:22 ص

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

اتحاد الكرة يُخطر الأهلي رسميا بمبارياته في شهر مارس المقبل

02:29 م

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status